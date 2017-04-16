تداول نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد، فيديو يظهر شاباً يضرب رجلاً وامرأة مسنين، تضاربت الأنباء حول صلته بهما.

وعلى الفور انتشر هاشتاغ حمل اسم #شاب_عاق_يضرب_امه_وابوه_بالرياض، تضمن غضب رواد التواصل الاجتماعي للحادث مستنكرين عدم تدخل المارة وخاصة مصوري الفيديو.

ويظهر في الفيديو شاب يلبس تيشيرت أبيض يأخذ العصا من الرجل المسن بالقوة، ويضربه بها على رأسه، فيما تحتمي المرأة المسنة بالرجل.

وقد استنكر مغردون هذا الفعل، وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو تحت هاشتاغ #شاب_عاق_يضرب_امه_وابوه_بالرياض.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعان من الفيديو، أحدهما صور من سيارة مرت بجانب مكان وقوع الاعتداء، وآخر صوّر من الشارع، وهو ما أثار غضب المغردين من عدم تدخلهم لإنقاذ الرجل والمرأة المسنين.

#شاب_عاق_يضرب_امه_وابوه_بالرياض

هزّني هذا المقطع المُسيء وأقامني ولم يقعدني وهو فاجعة كبرى لإبن عاق يضرب والديه تهتز له الجبال الرواسي. pic.twitter.com/wsSd3mxNPZ — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 16, 2017

#شاب_عاق_يضرب_امه_وابوه_بالرياض

حسبي الله ونعم الوكيل .. يارب عفوك . pic.twitter.com/kgCN7Q0QC2 — عادل العتيبي (@h18) April 16, 2017