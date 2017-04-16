قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي المصري إن عدد السلفيين في محافظات الجمهورية كثير جدا، ولا يجوز إلصاق التهم بهم بدون دليل، موضحا: “إحنا عددنا كتير، ولو شلنا سلاح هنكسر الدنيا”.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” تقديم سعيد حساسين، المذاع على فضائية “العاصمة”: “إن المساجد التابعة للسلفيين لم يخرج منها متطرف واحد، وهى تعمل منذ أكثر من 30 عاما في الشارع المصري”.

وأوضح: “السلفيون لم يشاركوا في اعتصام رابعة، ولم يقوموا بأى عمل تخريبي ضد الدولة، وهم مضطهدون من قبل تنظيم داعش، والتنظيم وضع قائمة طويلة لاغتيال قيادات السلفية”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية، نافيا صحة ما تردد عن منح السلفيين دورات تدريبية في مقرات حزب النور السلفي.