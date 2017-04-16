قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي المصري إن عدد في محافظات الجمهورية كثير جدا، ولا يجوز إلصاق التهم بهم بدون دليل، موضحا: “إحنا عددنا كتير، ولو شلنا هنكسر الدنيا”.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” تقديم سعيد حساسين، المذاع على فضائية “العاصمة”: “إن التابعة للسلفيين لم يخرج منها متطرف واحد، وهى تعمل منذ أكثر من 30 عاما في الشارع المصري”.

 

وأوضح: “السلفيون لم يشاركوا في ، ولم يقوموا بأى عمل تخريبي ضد ، وهم مضطهدون من قبل تنظيم ، والتنظيم وضع قائمة طويلة لاغتيال قيادات ”.

 

وأشار إلى أن مؤسسة وطنية، نافيا صحة ما تردد عن منح السلفيين دورات تدريبية في مقرات السلفي.

 