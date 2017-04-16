ردت الأردن على استدعاء العراق للقائم بالأعمال الأردني في بغداد، اليوم الأحد، على خلفية إساءة مواطنين أردنيين لرموز وشخصيات دينية وسياسية عراقية.

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان أن الوزير إبراهيم الجعفري، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني، أيمن الصفدي.

وأضاف جمال، أن وزير الخارجية الأردني، الصفدي، أكد لنظيره العراقي، الجعفري، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع العراق ورفض وإدانة حكومتها لأي إساءة له.

ونقل جمال، في بيان الخارجية العراقية، تأكيد الوزير الأردني، اعتقال المتسببين بالإساءة التي صدرت تجاه العراق تمهيداً لمحاكمتهم.

وتربط العراق والأردن علاقات طيبة، في الوقت الذي يسعى الأول إلى إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي الذي يربطه بالأراضي الأردنية عبر صحراء الرطبة غربي الأنبار، لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.