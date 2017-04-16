قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية “فشلت” الأحد في إجراء تجربة صاروخية جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان أن بيونغ يانغ “حاولت اختبار نوع غير محدد من الصواريخ، في منطقة سينبو بجنوب مقاطعة هامكيونغ صباح الأحد، لكن نشتبه في أن عملية الإطلاق قد فشلت”.

وأشارت الوزارة إلى أنها تُجري مزيدا من التحليل لهذا الاختبار بهدف الحصول على تفاصيل إضافية.

وأوضحت رويترز نقلا عن القيادة الأميركية في المحيط الهادئ أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية “انفجر على الفور”.

وأضافت القيادة أنها تتحقق من نوع الصاروخ.

وتابعت أن الجيش الأميركي “ملتزم تماما بالعمل مع كل الحلفاء في كوريا الجنوبية واليابان للحفاظ على الأمن”، وفق رويترز.

وفي السياق ذاته، حضّ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السبت كوريا الشمالية على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ووقف سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

وشدد جونسون على وقوف بلاده إلى جانب شركائها الدوليين “لكي نوضح أن على كوريا الشمالية أن تلتزم بالقرارات الأممية التي تهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة”.