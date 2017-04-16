أكد الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، على أن أهمية المكان الذي تدار فيه المعركة عندما تتصارع قوتان، موضحا سبب تصديه لإيران التي تسعى لتخريب أوطان العرب بأيادي عربية، مناشدا المسلمون والعرب على التفطن ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وقال “مالك” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”كل أمة تطورت وتقدمت تجد أنها تختار الرجل المناسب في مكانه المناسب وأي أمة تهدمت تجدها أوكلت أمورها لغير أهلها فتفطنوا أيها #المسلمون والعرب!”.

كل أمة تطورت وتقدمت تجد أنها تختار الرجل المناسب في مكانه المناسب وأي أمة تهدمت تجدها أوكلت أمورها لغير أهلها فتفطنوا أيها #المسلمون والعرب! — أنور مالك (@anwarmalek) April 16, 2017

وأضاف في تغريدة سابقة أخرى: “عندما تتصارع قوتان سيدفع الثمن المكان الذي تدار فيه #المعركة لذلك نتصدى لمشروع #ايران فهو يصنع صراعات نجسة بأدوات عربية لتخريب أوطان #العرب!”.