أكد الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور ، على أن أهمية المكان الذي تدار فيه عندما تتصارع قوتان، موضحا سبب تصديه لإيران التي تسعى لتخريب أوطان بأيادي عربية، مناشدا والعرب على التفطن ووضع في المكان المناسب.

 

وقال “مالك” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”كل أمة تطورت وتقدمت تجد أنها تختار الرجل المناسب في مكانه المناسب وأي أمة تهدمت تجدها أوكلت أمورها لغير أهلها فتفطنوا أيها #المسلمون والعرب!”.

 

وأضاف في تغريدة سابقة أخرى: “عندما تتصارع قوتان سيدفع الثمن المكان الذي تدار فيه #المعركة لذلك نتصدى لمشروع # فهو يصنع صراعات نجسة بأدوات عربية لتخريب أوطان #العرب!”.