أثارت مستشارة رئيس النظام السوري بشار الأسد بثينة شعبان حالة من الجدل بعدما ظهرت وهي ترتدي “الحجاب” اثناء لقائها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو.

وذكرت قناة «العالم» الإيرانية أنه -وخلال اللقاء الذي جمع وفدي نظام الأسد وإيران- ظهرت مستشارة الأسد وهي ترتدي حجابًا «احترامًا للوفد الإيراني».

وأشارت القناة الإيرانية إلى أن مستشارة الأسد ظهرت بحلّة جديدة.

وكانت شعبان في عداد الوفد الذي كان على رأسه وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، أثناء لقائه بوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، في موسكو، الجمعة.