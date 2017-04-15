أكد الكاتب الصحفي اليمني، منير المحجري، بأن دولة الإمارات المشاركة بالتحالف العربي ضد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تعبث باليمن، مؤكدا على ان ما يقوله هو القاعدة وغيره استثناء.

وقال “المحجري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” بعد أيام من تحرير #عدن إستأجرت شركة #موانئ_دبي ميناء #عصب الأرتيري وكانت بنيته التحتية صفر واليوم يعمل بشكل افضل ويعد من الموانئ الناجحة في المنطقة بفضل شركة موانئ دبي .”

وأضاف قائلا: “السؤال لماذا استأجرت ميناء عصب ولم تشغل ميناء عدن وهو تحت سيطرتها ونفوذها وبنيته التحتية جاهزة ؟”.

وكان موقع “ستراتفور” العسكري الأمريكي، قد كشف في كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي إن الإمارات عززت بنيتها التحتية العسكرية في إريتريا، حيث يعمل الجيش الإماراتي انطلاقا من ميناء عصب الإريتري على استكمال منشأة عسكرية شمال غرب المدينة، والتي تظهر بوضوح في صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها ستراتفور.

وأوضح الموقع العسكري إن إنشاء الإمارات لقواعد عسكرية خارج حدودها تم على مدار الأشهر الـ15 الماضية، وكشف عن طموح أبوظبي وحلفائها الخليجيين في تعزيز تواجدهم العسكري في المنطقة.

رغم أن قوام الشعب الإماراتي حتى إحصائية 2014 نحو 800 ألف مواطن ومواطنة إلا أن الإمارات تستعين بمرتزقة عسكريين من كولومبيا ومن جنوب شرق آسيا كما تستأجر شركات امنية على غرار “بلاك ووتر” التي ارتكبت الفظائع في العراق، ووظفتها الإمارات لحماية قائد الإنقلاب في مصر.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه عملية بناء القاعدة، فإن السفن الحربية الإماراتية مثل (HSV2 Swift) التي أصيبت بأضرار جراء هجوم في 1 أكتوبر الماضي قبالة سواحل اليمن تستمر في استخدام ميناء عصب. ومنذ بداية تطوير القاعدة في سبتمبر 2015 فإن العمل يتواصل على قدم وساق في هذه المنطقة.