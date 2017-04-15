شنَّ الكاتب الصحفي السعودي، عبد الرحمن سعود البلي، هجوما شديدا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه، واصفا إياه بالمريض الذي لا أمل بشفائه، وذلك على إثر الأنباء التي تواردت عن اعتراض مصر على رفع العقوبات عن السودان المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وقال “البلي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” السيسي يؤيد العقوبات على السودان في مجلس الأمن ، وحين طلبت الخرطوم تفسيراً كان الرد نحن أعلم بمصلحة السودان ! تكبير ياقومية ياعربية “.

السيسي يؤيد العقوبات على السودان في مجلس الأمن ، وحين طلبت الخرطوم تفسيراً كان الرد نحن أعلم بمصلحة السودان ! تكبير ياقومية ياعربية .. pic.twitter.com/T1SqxuzfV1 — عبدالرحمن سعود البلي (@AbduIrahmanSaud) April 14, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مقارنا بين السيسي وغيره من “الطغاة”:” مر على العرب العديد من الطغاة والمجانين والعملاء ، لكن لم يشهد العرب حاكماً عربياً يصوت ضد دولة عربية في مجلس الأمن ، السيسي فعل ذلك “.

مر على العرب العديد من الطغاة والمجانين والعملاء ، لكن لم يشهد العرب حاكماً عربياً يصوت ضد دولة عربية في مجلس الأمن ، السيسي فعل ذلك . — عبدالرحمن سعود البلي (@AbduIrahmanSaud) April 14, 2017

وتابع قائلا: ” يبدو أن فخامة الإنقلابي عبدالفتاح السيسي يختبر قيعان جديدة ، لا يمكن إختزالها بالسياسة فقط بل تعكس شخصية معتلة مريضة لا أمل في علاجها “.

يبدو أن فخامة الإنقلابي عبدالفتاح السيسي يختبر قيعان جديدة ، لا يمكن إختزالها بالسياسة فقط بل تعكس شخصية معتلة مريضة لا أمل في علاجها . — عبدالرحمن سعود البلي (@AbduIrahmanSaud) April 14, 2017

وكانت الخارجية السودانية قد أرسلت مستفسرة حول صحة الانباء المتداولة حول إثارة السكرتير الثاني في السفارة المصرية بواشنطن لموضوع العقوبات على السودان، الأمر الذي نفته الخارجية المصرية، مؤكدة انها تعمل ما بوسعها لمصلحة القضايا السودانية.