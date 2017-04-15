شنَّ الكاتب الصحفي السعودي، عبد الرحمن سعود البلي، هجوما شديدا على الرئيس المصري عبد الفتاح ونظامه، واصفا إياه بالمريض الذي لا أمل بشفائه، وذلك على إثر الأنباء التي تواردت عن اعتراض على رفع عن المفروضة من قبل الدولي.

 

وقال “البلي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” السيسي يؤيد العقوبات على السودان في مجلس الأمن ، وحين طلبت تفسيراً كان الرد نحن أعلم بمصلحة السودان ! تكبير ياقومية ياعربية “.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مقارنا بين السيسي وغيره من “الطغاة”:” مر على العديد من الطغاة والمجانين والعملاء ، لكن لم يشهد حاكماً عربياً يصوت ضد دولة عربية في مجلس الأمن ، السيسي فعل ذلك “.

 

وتابع قائلا: ” يبدو أن فخامة الإنقلابي عبدالفتاح السيسي يختبر قيعان جديدة ، لا يمكن إختزالها بالسياسة فقط بل تعكس شخصية معتلة مريضة لا أمل في علاجها “.

 

وكانت قد أرسلت مستفسرة حول صحة الانباء المتداولة حول إثارة السكرتير الثاني في بواشنطن لموضوع العقوبات على السودان، الأمر الذي نفته الخارجية المصرية، مؤكدة انها تعمل ما بوسعها لمصلحة القضايا السودانية.