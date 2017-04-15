كشفت الحكومة القطرية، السبت، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إطلاق سراح مواطنيها المختطفين في العراق منذ أكثر من عام، فيما أكدت أنها مستمرة في سعيها لإخراجهم بأسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول بمكتب الاتصال الحكومي قوله، إنه يجب “عدم الالتفاف للشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق سراح القطريين المخطوفين بالعراق”.

وأضاف المصدر المسؤول أن “الحكومة تضع هذا الموضوع أولوية لها، وأنها مستمرة في سعيها لإخراج المختطفين بأمان وبأسرع وقت”.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة أقدمت في، (16 كانون الأول 2015)، على اختطاف عدد من الصيادين القطريين في صحراء النجف، في حين تحدثت مصادر أمنية عن وجود “أمير قطري” بين المختطفين.

يذكر أن ظاهرة تواجد صيادين خليجيين في البادية الجنوبية لممارسة الصيد باستخدام الصقور تعود إلى ما قبل عام 2003، وكانت تلك الرحلات يتم تنظيمها تحت إشراف جهاز المخابرات، وبعد الإطاحة بنظام الحكم السابق تراجع عدد الصيادين الخليجيين الوافدين لأسباب أمنية، إلا أنهم لم ينقطعوا عن المجيء رغم المحاذير الأمنية، وعادة ما تتضمن رحلاتهم التي تمتد لأيام متتالية شراء صقور غالية الثمن من صيادين عراقيين.