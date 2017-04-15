تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو لفتاة خليجية تعرض نفسها على المغني المغربي ، قائلة “ما نبغى فرنسيات أنا موجودة”.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قدمت الفتاة التهنئة بمناسبة خرج لمجرد المشروط من قائلة: ” ميروك سعد لمجرد على إخلاء السبيل ومبروك لكل ولكل الناس اللي بيحبوك”.

 

وأضافت قائلة: “خلاص ما نبغى فرنسيات..أنا موجودة”.

 

وكانت قد أخلت سبيل المطرب المغربي سعد لمجرد، مع تركيب لمراقبته، مع منعه من مغادرة الاراضي الفرنسية حتى انتهاء المحاكمة.