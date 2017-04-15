تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لفتاة خليجية تعرض نفسها على المغني المغربي سعد لمجرد، قائلة “ما نبغى فرنسيات أنا موجودة”.
وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قدمت الفتاة التهنئة بمناسبة خرج لمجرد المشروط من السجن قائلة: ” ميروك سعد لمجرد على إخلاء السبيل ومبروك لكل المغرب العربي ولكل الناس اللي بيحبوك”.
وأضافت قائلة: “خلاص ما نبغى فرنسيات..أنا موجودة”.
#ما_نبغا_فرنسيات
من هذه التي تعرض جسمها ل #المعلم #سعد_لمجرد ؟#تحرش واضح #سعد_لمجرد#سعد_المحرد#saadlamjarred#شط_بحر_الهوى#et_بالعربي pic.twitter.com/qALVN2Hh3h
— #كلنا_سعد_لمجرد ✌ (@FahmiAndaloussi) April 15, 2017
وكانت السلطات الفرنسية قد أخلت سبيل المطرب المغربي سعد لمجرد، مع تركيب سوار إلكتروني لمراقبته، مع منعه من مغادرة الاراضي الفرنسية حتى انتهاء المحاكمة.
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