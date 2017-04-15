أظهرت لقطات صادمة غضب امرأة تمكنت من كشف كذب زوجها، الذي كان بصحبة عشيقته في سيارته، حيث فتحت الزوجة الباب الأمامي في السيارة وجذبت العشيقة من شعرها، بينما كان يشاهد الرجل المشهد ولم يستطع حماية صديقته.

وينتهي الفيديو باشتباك جماعي بين الزوج والزوجة وأقاربهما بجانب السيارة، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشرطة المحلية قد استدعيت للسيطرة على هذا الشجار أم لا.

وقد تم مشاهدة المقطع اذلي يُعتقد أنه في الصين، أكثر من نصف مليون مرة بعد أن تم مشاركته على نطاق واسع على وسائل الإعلام الاجتماعية.

