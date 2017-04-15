في أوّل ظهورٍ له، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان المغربي سعد لمجرد بعد أن قررت السلطات الفرنسية الإفراج المؤقت عنه.



وظهر الفنان المغربي مع مجموعة من أصدقائه أثناء تناوله وجبة الكسكسي المغربية في العاصمة الفرنسية باريس.

وأصدر القضاء الفرنسي الخميس، قرارا بالإفراج عن لمجرد المتهم بالاغتصاب في باريس، مع إجباره بحمل سوار إلكتروني على ما أفادت مصادر مختلفة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد وجهت إلى سعد لمجرد البالغ 32 عاما في 28 تشرين الأول/أكتوبر في باريس تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة” وأدخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى قبل يومين من ذلك التاريخ في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من عمرها.

وقد أمرت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس بالإفراج عنه على ما قال محامياه جان-مارك فيديدا وإريك دوبون-موريتي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المحاميان في تصريح إن القرار “يسعدنا جميعا”.

وسيخضع المغني للمراقبة القضائية مع وضعه في الإقامة الجبرية وتزويده بسوار إلكتروني على ما أوضح مصدر مطلع على الملف. إلا أن نيابة باريس استأنفت قرار الإفراج عنه هذا، ومن المتوقع عقد جلسة مقبلة الثلاثاء في إطار هذه القضية بحسب ما أضاف المصدر نفسه.

وقد تصدرت عملية توقيف المغني في العاصمة الفرنسية العناوين الكبرى في الإعلام المغربي وأثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسعد لمجرد متهم أيضا في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010.