للمرّة الأولى، وبعد أيام قليلة من انفصالها عن زوجها السابق المليونير القطري وسام المانع، نشرت المغنية الأميركية جانيت جاكسون، صورة لابنها “عيسى”.

ويظهر في الصورة الطفل عيسى، الذي يبلغ من العمر 3 أشهر ونصف، وهو يتثاءب، فيما تحتضنه أمه، التي علقت على الصورة بالقول: “ابني وأنا بعد القيلولة”.

My baby and me after nap time. A post shared by Janet Jackson (@janetjackson) on Apr 14, 2017 at 6:17pm PDT

وجاء انفصال “جاكسون” عن زوجها المليونير القطري، بعد ثلاثة أشهرٍ فقط من ولادتها طفلهما الأول وهي بعمر الخمسين.

وكانت نجمة البوب، وشقيقة النجم الأشهر مايكل جاكسون، قد تزوَّجت رجل الأعمال القطري وسام المانع عام 2012، وأنجبت طفلهما الأول عيسى في الثالث من يناير/كانون الثاني 2017.

ومؤخراً، التقطت عدسات المصورين صور للفنانة “جاكسون” بعد انفصالها عن المليونير “المانع”، أثناء جولة تسوق في محلات نباتات الزينة والأثاث في لندن.

وتظهر “جاكسون” خلال تجولها في لندن وقد خلعت الحجاب الإسلامي، وارتدت بدلًا منه قبعة رياضية فيما ظهر شعرها الملون من فوق القبعة.