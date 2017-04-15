قضت محكمة مصرية السبت بالسجن المشدد سبع سنوات على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد الداخلية” ، حسبما أفاد التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني .

وجاء حكم جنايات القاهرة خلال جلسة بمعهد أمناء الشرطة في طرة/جنوب القاهرة/ اليوم برئاسة المستشار حسن محمود فريد.

وحسب التلفزيون ، تعد القضية هي الأخيرة المتهم فيها حبيب العادلي، بعد أحكام بالبراءة صدرت ضده في قضايا كان متهما فيها ومحبوسا على ذمتها، ومنها قضايا كسب غير مشروع والاشتراك في قتل المتظاهرين إبان “ثورة يناير” 2011 ، وغسيل أموال واللوحات المعدنية.

وضمت قائمة الاتهام في قضية “فساد الداخلية 12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى .2011