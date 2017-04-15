شنّت الإعلامية اللبنانية التري رحلتها السلطات المصرية قسرا من مصر، ليليان داوود، هجوما شديدا على وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي وشركاؤه، مؤكدة على أن تهم “حرامية الحلل والغسيل” تليق بهم.

وقالت “داوود” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” السجن المشدد 7 سنوات لـ حبيب العادلي وآخرين.البداية. حرامية الحلل والغسيل… تهم تليق بكم”.

السجن المشدد 7 سنوات لـ حبيب العادلي وآخرين.البداية. حرامية الحلل والغسيل… تهم تليق بكم https://t.co/LYhYWzseJn — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) April 15, 2017

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت اليوم، السبت، بالسجن المشدد سبع سنوات على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد الداخلية” ، حسبما أفاد التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني .

وجاء حكم جنايات القاهرة خلال جلسة بمعهد أمناء الشرطة في طرة/جنوب القاهرة/ اليوم برئاسة المستشار حسن محمود فريد.

وحسب التلفزيون ، تعد القضية هي الأخيرة المتهم فيها حبيب العادلي، بعد أحكام بالبراءة صدرت ضده في قضايا كان متهما فيها ومحبوسا على ذمتها، ومنها قضايا كسب غير مشروع والاشتراك في قتل المتظاهرين إبان “ثورة يناير” 20111 ، وغسيل أموال واللوحات المعدنية.