شنّت الإعلامية اللبنانية التري رحلتها السلطات المصرية قسرا من ، ليليان داوود، هجوما شديدا على وزير الداخلية المصري الأسبق، وشركاؤه، مؤكدة على أن تهم “حرامية الحلل والغسيل” تليق بهم.

 

وقالت “داوود” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المشدد 7 سنوات لـ حبيب العادلي وآخرين.البداية. حرامية الحلل والغسيل… تهم تليق بكم”.

 

وكانت محكمة جنايات ، قد قضت اليوم، السبت، بالسجن المشدد سبع سنوات على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد الداخلية” ، حسبما أفاد على موقعه الالكتروني .

 

وجاء حكم جنايات القاهرة خلال جلسة بمعهد في طرة/جنوب القاهرة/ اليوم برئاسة المستشار حسن محمود فريد.

 

وحسب التلفزيون ، تعد القضية هي الأخيرة المتهم فيها حبيب العادلي، بعد أحكام بالبراءة صدرت ضده في قضايا كان متهما فيها ومحبوسا على ذمتها، ومنها قضايا كسب غير مشروع والاشتراك في  المتظاهرين إبان “” 20111 ، وغسيل أموال واللوحات المعدنية.

 