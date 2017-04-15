شنَّ الفنان المصري ، هجوما شديدا على نظام الرئيس الأسبق “وشلته”، مؤكدا على ان سرقة مصر وصلت لحدود مفزعة، وذلك على إثر الحكم بسجن وزير الداخلية الاسبق بالشجن المشدد 7 سنوات في قضية “”، داعيا الرئيس للاتعاظ مما حدث.

 

وقال “أبو النجا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ارقام فساد شلة مفزعة! ازاي كدة؟ سرقة مصر وصلت لحدود عجبة و كأنهم كانوا مطمأنين تماما و لسه يا ما هانشوف #علي_الله_يتعظ_السيسي”.

 

وقضت محكمة مصرية بحبس حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري إبان حكم الرئيس السباق حسني مبارك سبع سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا “بفساد ”.

 

وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها بمليار و800 مليون جنيه.

 

وترجع الوقائع التي استندت إليها في قرارها الصادر السبت إلى ممارسات فساد أثبتت التحقيقات تورط وزير الداخلية المصري السابق و12 موظفا بالوزارة فيها في الفترة من عام 2000 إلى 2011.

 

ووجه القاضي تهما للعادلي بالتوقيع على قرارات واستمارات صرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، مؤكدا أنه هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة.

 

وقضت المحكمة أيضا بسجن ستة متهمين خمس سنوات، وثلاث سنوات لاثنين آخرين، وجميعهم من موظفي وزارة الإدارة المالية بوزارة الداخلية.

 

وقررت أيضا سجن متهمتين لثلاث سنوات مع الدعوى لاثنين من المتهمين بسبب الوفاة، ويجوز للمتهمين الطعن بالنقض أمام .

 