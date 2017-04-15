شنَّ الفنان المصري خالد أبو النجا، هجوما شديدا على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك “وشلته”، مؤكدا على ان سرقة مصر وصلت لحدود مفزعة، وذلك على إثر الحكم بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالشجن المشدد 7 سنوات في قضية “فساد الداخلية”، داعيا الرئيس السيسي للاتعاظ مما حدث.

وقال “أبو النجا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ارقام فساد شلة المخلوع مبارك مفزعة! ازاي كدة؟ سرقة مصر وصلت لحدود عجبة و كأنهم كانوا مطمأنين تماما و لسه يا ما هانشوف #علي_الله_يتعظ_السيسي”.

ارقام فساد شلة المخلوع مبارك مفزعة!

ازاي كدة؟

سرقة مصر وصلت لحدود عجبة

و كأنهم كانوا مطمأنين تماما

و لسه يا ما هانشوف#علي_الله_يتعظ_السيسي https://t.co/cz2feVhaMW — Khaled Abol Naga (@kalnaga) April 15, 2017

وقضت محكمة مصرية بحبس حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري إبان حكم الرئيس السباق حسني مبارك سبع سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا “بفساد وزارة الداخلية”.

وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.

وترجع الوقائع التي استندت إليها المحكمة في قرارها الصادر السبت إلى ممارسات فساد أثبتت التحقيقات تورط وزير الداخلية المصري السابق و12 موظفا بالوزارة فيها في الفترة من عام 2000 إلى 2011.

ووجه القاضي تهما للعادلي بالتوقيع على قرارات واستمارات صرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، مؤكدا أنه هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة.

وقضت المحكمة أيضا بسجن ستة متهمين خمس سنوات، وثلاث سنوات لاثنين آخرين، وجميعهم من موظفي وزارة الإدارة المالية بوزارة الداخلية.

وقررت أيضا سجن متهمتين لثلاث سنوات مع الدعوى لاثنين من المتهمين بسبب الوفاة، ويجوز للمتهمين الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.