أوقفت مجموعة قنوات MBC المذيعة المصرية “رنا هويدي”، عقب إحالتها للتحقيق، وذلك بعد تداول تغريدات مسيئة للشعب السعودي منسوبة لحسابها الرسمي، بحسب موقع سبق السعودي.

وشن مغردون هجوماً على مجموعة MBC، وذلك بعد إعادة نشر نشطاء لتغريدات هويدي، حيث تزامن ذلك مع ظهورها في برنامج “حديث المساء” على قناة MBC الذي يتناول قضايا الشأن المصري، بينما تصدر هاشتاغ سب_ السعودية _وتعين_في_MBC قائمة تويتر اليوم.

التغريدات المسيئة تعود إلى عدة سنوات مضت، اتهمت فيها هويدي السعودية والشعب السعودي بدعم الإرهاب.

وطالب مغردون بطرد المذيعة المصرية من مجموعة MBC، خاصة بعد أن قامت بسب القناة ذاتها من قبل في تغريدات سابقة، حيث وصفها أحد المغردين بأنها “حالة مازوخية متقدمة”.

من جهتها، نفت المذيعة المصرية أن تكون التغريدات المنسوبة إلى حسابها صحيحة، مؤكدة أنها مفبركة، كما حذف الحساب من موقع تويتر، دون معرفة المسؤول عن هذا الإجراء.

رنا هويدي، 25 عاماً، بدايتها الإعلامية كانت في قناة البغدادية ثم انتقلت بعدها للعمل في قناة الغد العربي، ثم انتقلت لقناة MBC حيث تقدم برنامج “حديث المساء، بحسب موقع اليوم الجديد.