طالب وزير الصحة الجزائري، عبدالمالك بوضياف، الجزائريين بالتزام الحيطة والحذر خلال فصل الصيف وشهر رمضان، لتفادي الإصابة بالتسممات، منوها إلى أن ذلك يكلف الدولة مبالغ كبيرة.

وأوضح الوزير أن الإصابة بالتسمم تكلف الخزينة العمومية مبالغ طائلة، ضاربا بذلك مثلا عن الإحصائيات المسجلة بداية من شهر أبريل، التي قال إنها تكلف الحكومة عبر المستشفيات العمومية عبء فاتورة العلاج.

وأضاف الوزير، أن ما يقارب 800 حالة تسمم في 15 يوما فقط تم حصرها في المستشفيات العمومية، وهو ما كلف الدولة مبالغ طائلة.

ودعا بوضياف الجزائريين إلى التزام الوقاية والحذر في الفضاءات العمومية، وتجنب الأكل السريع في المحلات التي لا تتوفر على شروط النظافة.