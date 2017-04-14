أوضحت مذيعة ، السعودية ، حقيقة مقطع انتشر منذ أيام وهي تقول في لقاء معها إن لديها سبعة ملايين متابع على مواقع التواصل، وقد تم تداول الفيديو على أن “لجين” تمتلك 7 ملايين دولار.

 

وقالت “لجين” ان المذيع اجنبي وبالتالي ليس لديه فضول ليسألها عن ثروتها بل سألها عن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقالت 7 ملايين، ولم تقل دولار او يورو، ما جعل البعض يستغل المقطع ويحول 7 ملايين متابع الى 7 ملايين دولار.

 

وقالت “لجين” في ردها على من تداول المقطع، ممازحة، ان راتبها فلكي لذلك تمتلك هذه الثروة.

 

 