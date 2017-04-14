حطمت سيدة هندية رأس زوجها في الأسبوع الأول من الزواج؛ وذلك بعد سخرية أقاربها منه ووصفه بالشخص الغير وسيم، حيث أكدوا لها أنها تستحق أفضل منه .

وبدأت الفتاه التي تبلغ من العمر (22 عاماً) في أن تكره زوجها الذي يبلغ من العمر (25 عاماً) و يعمل نحات أخشاب.وفقَ ما ذكر موقع “بولد سكاي” الهنديّ

وأدى هذا الكره إلى أن أقدمت الزوجة الشابة على قتل زوجها في اول مشاجرة دارت بينهما في شهر العسل؛ لأنه غير وسيم.

وحاولت الفتاة ان تنكر قيامها بقتل زوجها، وادّعت أن شخصا ما هو الذي قتله لكن الشرطة الهندية أثبتت أن الزوجة هي من قامت بقتله وتم اعتقالها مؤخرًا .