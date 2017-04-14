حطمت سيدة هندية رأس زوجها في الأسبوع الأول من الزواج؛ وذلك بعد سخرية أقاربها منه ووصفه بالشخص الغير وسيم، حيث أكدوا لها أنها تستحق أفضل منه .

 

وبدأت الفتاه التي تبلغ من العمر (22 عاماً) في أن تكره زوجها الذي يبلغ من العمر (25 عاماً) و يعمل نحات أخشاب.وفقَ ما ذكر موقع “بولد سكاي” الهنديّ

 

وأدى هذا الكره إلى أن أقدمت الزوجة الشابة على قتل زوجها في اول مشاجرة دارت بينهما في شهر العسل؛ لأنه .

 

وحاولت الفتاة ان تنكر قيامها بقتل زوجها، وادّعت أن شخصا ما هو الذي قتله لكن الشرطة الهندية أثبتت أن الزوجة هي من قامت بقتله وتم اعتقالها مؤخرًا .