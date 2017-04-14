قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن “من مات مدافعًا عن الكنيسة كمن مات مدافعًا عن المسجد سواء بسواء، فهو شهيد”.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، أن الكفر ليس مبررًا للقتل، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والفلاحين، مشددًا على أن القتل ليس مقابلًا للكفر على الإطلاق، مسترشدًا بقوله الحق عز وجل: “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ”.

وتبنى تنظيم “داعش”، الأحد الماضي، التفجيرين اللذين وقعا في مصر بكنيستين في طنطا عاصمة محافظة الغربية، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وقُتِلَ فيهما ما لا يقل عن 44 شخصاً وإصيب أكثر من 100 آخرين.