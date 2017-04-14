نشبت مشادة كلامية بين ضيفتين على الهواء مباشرة، على إحدى الفضائيات المصرية؛ لاختلافهما في الرأي حول .

 

وقالت مؤسسة مبادرة “تعدد الزوجات” منى أبو شنب، موجّهةً حديثها لـ”جانيت عبد العليم” الباحثة في مجال حقوق المرأة: “إنتي شايفة انه جوزك يتجوز عليكي أحسن، ولا يعرف عليكي واحدة تانية أحسن؟!” .

 

وردّت “عبدالعليم” بالقول: “إنتي صوتك عالي ليه ؟؟ أنا كمان صوتي عالي وبقدر أزعق .. ولو جوزي عرف عليا واحدة تانية هطلب الطلاق”.

 

وقد حاول الاعلامي المصري تهدئة المشادة بالقول: “يا جماعة احترموا إن في راجل قاعد معاكم”.