مشادة على الهواء بسبب تعدد الزوجات

نشبت مشادة كلامية بين ضيفتين على الهواء مباشرة، على إحدى الفضائيات المصرية؛ لاختلافهما في الرأي حول تعدد الزوجات.

وقالت مؤسسة مبادرة “تعدد الزوجات” منى أبو شنب، موجّهةً حديثها لـ”جانيت عبد العليم” الباحثة في مجال حقوق المرأة: “إنتي شايفة انه جوزك يتجوز عليكي أحسن، ولا يعرف عليكي واحدة تانية أحسن؟!” .

وردّت “عبدالعليم” بالقول: “إنتي صوتك عالي ليه ؟؟ أنا كمان صوتي عالي وبقدر أزعق .. ولو جوزي عرف عليا واحدة تانية هطلب الطلاق”.

وقد حاول الاعلامي المصري تامر امين تهدئة المشادة بالقول: “يا جماعة احترموا إن في راجل قاعد معاكم”.