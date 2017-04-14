أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع “يوتيوب”، لحظة تعرّض تمساح لهجومٍ من قِبَلِ حصانٍ في محمية قرب مدينة” جينزفيل” بولاية فلوريدا الأمريكيّة.

والتقطت مقطع الفيديو الأمريكية “كريستال بيري”، حين كانت عائدة مع بعض أصدقائها من جولة في محمية “بينيس بيرير” الحكومية، بالقرب من مدينة “جينزفيل” بولاية فلوريدا، وشاهدوا مجموعة من الخيول البرية تنظر إلى تمساح على مسافة قريبة.

وحين بدأ الزوار بالتقاط الصور والفيديوهات، تقدّم حصان بلا أي مبرر، وبدأ يرفس التمساح، وفي أول مرة لم يُبد التمساح ردّ فعل، فعاود الحصان الهجوم بصورة أقوى وأشد، ويبدو أن التمساح قد عضّ أحد أرجل الحصان، وهو ما استدعى صراخ المجموعة.