نشرت صحيفة “ذا جارديان” البريطانيّة، مقطع فيديو، أظهرَ أطفالاً صغاراً في مرحلة ما قبل الحضانة بنيوزيلندا، وهم يلعبون بالخارج في يومٍ عاصف ومُمطِر، وحقق أكثر من 28 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “ميفي ويلش” مديرة مركز رعاية الأطفال إن المقطع قد حفَّز الكثيرين على أن يتذكروا الحرية التي كانوا يتمتعون بها في أثناء “طفولتهم المفقودة”.

ويمكن سماع قهقهة الأطفال بوضوح وهم يهللون ويمرحون بينما يسقطون سريعاً بأجسادهم في الوحل، حيث ينزلقون برؤوسهم أحياناً.

وقالت “ويلش”، إنها أُغرِقت بالرسائل من جميع أنحاء العالم، وإن فكرة الفيديو قد أصابت وتراً حساساً، ألا وهو الحنين إلى الطفولة البسيطة المليئة باللعب الحقيقي والمرح.

وأضافت: “يبدو لي من آلاف التعليقات التي وصلتني أن الناس يتوقون إلى طفولتهم وطفولة أطفالهم المفقودة في عصر تسوده الشاشات، أما اللعب الحقيقي فهو مهمٌ للغاية وأساسي لتطوُّر الأطفال، لذلك أتمنى أن يصبح هذا الفيديو الصغير القصير مصدر إلهام للآباء ليسمحوا لأولادهم ببعض الحرية كي يعيشوا طفولتهم الحقيقية”.

وحقق الفيديو، منذ نشره الأربعاء الماضي، أكثر من 28 مليون مشاهدة .