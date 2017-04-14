تفاعل الحضور في مهرجان المسرح الشبابي بمدينة شرم الشيخ المصرية، مع قصيدةٍ غزل بدولة العراق ألقاها الفنان التونسي لطفي بوشناق.

وتدل كلمات القصيدة على حب جارف للعراق في قلب “بوشناق”.

وردد الحضور كلمات القصيدة خلف “بوشناق” وسط أجواء حماسية وتصفيق حار بعد انتهائه من إلقائها.

ومؤخراً، وجّه الفنان التونسي القدير لطفي بوشناق رسالةً إلى الحكام العرب، دعاهم فيها إلى توحيد الصفوف وإزالة الفتن فيما بينهم لتحقيق حلم العروبة الموحد، خاصة في ظل الفترة الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية.

وقال “بوشناق” إن الوطن العربي يمر بفترة من أصعب وأحلك الظروف، متفائلاً بتحقيق نقلة نوعية في تاريخ الأمة العربية قريبًا، بالنظر إلى الوعي لدى القادة العرب، ومخاطبًا إياهم: “ضموا الصفوف وأزيلوا الفتن وضحوا جميعًا لأجل الوطن”.

واشتهر الفنان لطفي بوشناق، بتعاطفه مع ما يمر به الوطن العربي، ويؤكد دائمًا أن رسالته الفنية تتلخص في العيش والحرية والكرامة، حيث يحمل مشروعًا ومنهجًا في الغناء والموسيقى.