أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الجمعة، أن أكبر قنبلة غير نووية ألقتها الولايات المتحدة على أفغانستان وتعرف باسم “أم القنابل” أدت إلى مقتل 36 مسلحاً على الأقل من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) باستهدافها شبكة أنفاق عميقة لمقاتلي التنظيم، مستبعدة سقوط مدنيين في القصف.

وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت يكشف كيفية إلقاء القوات الأميركية أم القنابل التي استخدمتها، أمس الخميس لأول مرة في أفغانستان لضرب عناصر من داعش.

من جهتها، أوضحت القوات الأميركية في أفغانستان في بيان أن قنبلة (جي بي يو 43بي) استهدفت شبكة أنفاق لداعش في منطقة آشين في ولاية ننغرهار.

كما أكد المتحدث باسم سلاح الجو الكولونيل بات رايدر أن “قنبلة جي بي يو-43/بي هي أضخم #نبلة غير نووية تستخدم في القتال”، وقد ألقيت القنبلة من طائرة نقل (أم سي 130).

وتم تطوير هذه القنبلة بين عامي 2002 و2003 أثناء الاجتياح الأميركي للعراق، وأفاد الجيش بأن التجربة الأخيرة لهذه القنبلة جرت العام 2003.