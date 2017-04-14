كشف تقرير لموقع “ميرور” البريطانيّ أن علاّقات الملابس عبارة عن أدوات للتجسس، وهي أيضا متاحة بسهولة للشراء في المملكة المتحدة وتبدو بريئة بما فيه الكفاية لكنها تحتوي على كاميرات مصغرة داخلها، تعمل من خلال ثقب صغير في الجزء العلوي منها.

ويشير التقرير إلى أنّ من يضعون تلك العلاّقات يقومون بتحميل كل شيء قد تم تصويره إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، لذا يتوجب على أي شخص قبل أن يدخل أي مرحاض عام التحقق من ممتلكاته وتفحص الأمر جيدا، وإذا وجدت أي شيء مريب تعتقد أنه قد يحتوي على كاميرا خفية لا تلمسه، بل اتصل بالشرطة على الفور.

وفي العام الماضي تم إطلاق تحذبر في ولاية فلوريدا الأمريكية من أن علاقات الملابس يوجد بها كاميرات صغيرة داخلها تعلق على جدران المراحيض العامة المخصصة للنساء، بما في ذلك تلك التي توجد على الشاطئ.