كشف رجل يبلغ من العمر (82 عاما) يوصف بأنّه “أقدم نجوم الإباحية في العالم” عن السر الغريب وراء دافعه الجنسي الذي لا يُصدق، وهو تناول البيض كل يوم!.

وقال “شيجيو توكودا”: “الناس يسألونني دائما عن مثابرتي، ولكنني لا أفعل أي شيء خاص، بل أحاول أن أتبع نمط الحياة السليم كل يوم، فإذا كنت تتحدث عن الأشياء التي تمنحك القدرة على التحمل، عليك أكل البيض كل يوم”.

وشارك “توكودا” لأول مرة في الأفلام الإباحية عام 2004، و لعب دور البطولة في سلسلة أفلام إباحية للمسنين، وظهر في حوالي 60 فيلما مثيرا، ولا يزال قوياً حتى اليوم.

وولد “شيجيو” في طوكيو عام 1934، وبعد تخرجه من الكلية، كان يعمل في القمار، وانضم إلى وكالة سفر في عام 1974 وبعد سنوات، مثّل أول فيلم إباحي له في فندق، وبعد ذلك بدأ العمل في هذا المجال.