أطلق القضاء الفرنسي سراح الفنان المغربي، سعد المجرد، بشكل مؤقت مع إلزامه بحمل سوار إلكتروني لتعقب تحركاته، حسب ما ذكرت مصادر إعلامية مغربية، الخميس.

ونقل الموقع الرسمي للقناة “الثانية” المغربية عن المحامي إيريك دوبون موريتي قوله إن المجرد غادر سجن “فلوي ميروغي” بعد ظهر الخميس.

ووافق قاضي الحريات بفرنسا على الطلب الذي تقدم به دفاع المجرد لإطلاق سراح موكله، المتهم بقضية اعتداء جنسي على فتاة فرنسية.

ومن المفترض أن يقيم النجم المغربي بالشقة التي يستأجرها والديه البشير عبدو ونزهة الركراكي منذ أسابيع بالدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت هيئة دفاع الفنان الملقب بـ”لمعلم” بطلب للقضاء الفرنسي لتمكين موكلها من مغادرة السجن، والخضوع لإقامة جبرية في انتظار محاكمته.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، في 26 أكتوبر، سعد لمجرد، عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.