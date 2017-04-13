شنَّ الباحث والحقوقي الجزائري الدكتور أنور مالك هجوما شديدا على من وصفهم بـ”المطبلين” لبشار الأسد، مؤكدا على أنهم هم من شجعوه على وحشيته الحيوانية، لافتا إلى أن الشعوب تستحق حكام جزارين ما دامت قد اصبحت قطعان من المواشي تميل حيث وجود العلف، على حد وصفه.

وقال “مالك” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”رصدتها “وطن”:”لا يوجد من ساعد على تخريب #سورية كالمطبلين للسفاح #بشار_الكيماوي فهم شجعوه على وحشية حيوانية بحق شعب أعزل من حقه تقرير مصيره والدفاع عن نفسه”.

لا يوجد من ساعد على تخريب #سورية كالمطبلين للسفاح #بشار_الكيماوي فهم شجعوه على وحشية حيوانية بحق شعب أعزل من حقه تقرير مصيره والدفاع عن نفسه — أنور مالك (@anwarmalek) April 13, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “عندما تغدو الشعوب مجرد قطعان مواشي تميل حيث العلف فقط لا يلام حكامهم إن صاروا جزارين وحولوا الأوطان إلى زرائب. #انور_مالك”.