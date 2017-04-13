شنَّ الباحث والحقوقي الجزائري الدكتور هجوما شديدا على من وصفهم بـ”المطبلين” لبشار ، مؤكدا على أنهم هم من شجعوه على وحشيته الحيوانية، لافتا إلى أن تستحق حكام جزارين ما دامت قد اصبحت قطعان من تميل حيث وجود ، على حد وصفه.

 

وقال “مالك” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”رصدتها “وطن”:”لا يوجد من ساعد على تخريب #سورية كالمطبلين للسفاح #_الكيماوي فهم شجعوه على وحشية حيوانية بحق شعب أعزل من حقه تقرير مصيره والدفاع عن نفسه”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “عندما تغدو الشعوب مجرد قطعان مواشي تميل حيث العلف فقط لا يلام حكامهم إن صاروا جزارين وحولوا إلى زرائب. #انور_مالك”.