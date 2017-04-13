وضع طفل قطري مذيعة قناة “العربية” السعودية في موقف محرج جدا بعد ان انفجرت الاخيرة من الضحك .

وكانت المذيعة سارة دندراوي تجري لقاءاً مع الطفل القطري ناصر الأبهق، المعروف باسم ””شبل قطر”، حيث بدأت وصلة ضحك المذيعة عندما سألته عما إذا كان هناك موقف ضايقه خلال إلقائه الشعر.

فيما رد ناصر بأن ذلك حدث بمقطع واحد له ، مع امرأة “هذي واحدة الله يشفيها..”، ولم يكمل، حيث ضحكت المذيعة ، فقال لها “ايش فيك؟”، قالت “بتضحكني”، قال لها ضاحكًا: “ما فيه شيء يضحك” .

وظلت تضحك، فضحك هو، مذكراً إياها بأنهما على الهواء مباشرة .

واشتهر الطفل القطري بإلقاء الشعر أمام حكام الدول، و انتشرت له مقاطع عديدة على ”سناب شات”