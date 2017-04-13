وضع مذيعة قناة “العربية” في موقف محرج جدا بعد ان انفجرت الاخيرة من الضحك .

 

وكانت المذيعة سارة دندراوي تجري لقاءاً مع الطفل القطري ، المعروف باسم ””شبل ”، حيث بدأت وصلة ضحك المذيعة عندما سألته عما إذا كان هناك موقف ضايقه خلال إلقائه الشعر.

 

فيما رد ناصر بأن ذلك حدث بمقطع واحد له ، مع امرأة “هذي واحدة الله يشفيها..”، ولم يكمل، حيث ضحكت المذيعة ، فقال لها “ايش فيك؟”، قالت “بتضحكني”، قال لها ضاحكًا: “ما فيه شيء يضحك” .

 

وظلت تضحك، فضحك هو، مذكراً إياها بأنهما على الهواء مباشرة .

 

واشتهر الطفل القطري بإلقاء الشعر أمام حكام الدول، و انتشرت له مقاطع عديدة على ”سناب شات”

 