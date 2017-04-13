ذكرت وكالة “رويترز”، الخميس، عن قيام رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون بافتتاح شارع ناطحات السحاب في العاصمة الكورية بيونغ يانغ.

وعرض تلفزيون كوريا الشمالية الرسمي مشاهد ولقطات مصورة من افتتاح كيم جونج أون لشارع ناطحات السحاب، واعتبر الإعلام الرسمي الكوري أن هذه الخطوة تأتي كرد مباشر على كل التهديدات والضغوطات الأمريكية الموجهة مؤخرا ضد بلاده.

وزادت التوترات في شبه الجزيرة الكورية هذا الأسبوع، خصوصا مع توجه مجموعة من حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة وسط مخاوف أمريكية من أن تقدم كوريا الشمالية على إجراء تجربتها النووية السادسة أو عمليات اختبار إطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ما يتنافى مع القانون الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة.