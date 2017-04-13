تداول رواد في ، مقطع فيديو يكشف لحظة إلقاء القبض على ممرضة مع احد موظفي وهم يمارسون داخل الخاصة بمستشفى بني عبيد في .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد فاجأ أفراد الامن والموظف واقتحموا عليهم المغسلة وهي ترتدي ملابسها، في حين استمروا في البحث عن الموظف.

 

وأظهر الفيديو مخاطبة للسيدة وهو يقول لها بأنه تم مراقبتهم منذ البداية، في حين نفت الممرضة الواقعة، حتى ظهر الموظف نافيا قيامه بالامر قائلا: “أنا ما عملتش حاجة”.

 

 