تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يكشف لحظة إلقاء القبض على ممرضة مع احد موظفي البنوك وهم يمارسون الجنس داخل المغسلة الخاصة بمستشفى بني عبيد في محافظة الدقهلية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد فاجأ أفراد الامن الممرضة والموظف واقتحموا عليهم المغسلة وهي ترتدي ملابسها، في حين استمروا في البحث عن الموظف.

وأظهر الفيديو مخاطبة رجل الامن للسيدة وهو يقول لها بأنه تم مراقبتهم منذ البداية، في حين نفت الممرضة الواقعة، حتى ظهر الموظف نافيا قيامه بالامر قائلا: “أنا ما عملتش حاجة”.