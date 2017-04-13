حاول مُصلّ فلسطيني يبلغ من العمر خمسين عاما إضرام النار بإمام مسجد في المنطقة الغربية في نابلس بسب إطالته بالصلاة.

وقال مصدر أمني مسؤول إن المواطن الذي يعمل حارس بناية في مدينة نابلس، أحضر زجاجة مملوءة بالبنزين وألقاها باتجاه الإمام داخل المسجد بعد صلاة الفجر واشعل النار في محاوله لحرق الامام.

وقد اشتعلت النار وهرع المصلون لإخمادها، إلا أن بعض الأضرار المادية الطفيفة لحقت بالمسجد، وقد وصلت قوات من الشرطة الفلسطينية واعتقلت المواطن الخمسيني.

وأضاف المصدر أن المواطن حسب اقواله كان قد حذر الامام عدة مرات من الإطالة بالصلاة والدعاء الأمر الذي تسبب باستفزازه حتى أقدم على فعلته بعد الانتهاء من صلاة الفجر.

واكد المصدر أنه تم تحويل المواطن الى النيابة العامة حسب الاصول القانونية، وقد وجهت إليه عدة تهم من بينها الاعتداء على دور العبادة والحرق والايذاء.