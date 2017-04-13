تسبب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الأربعاء, إذ انخفض الدولار بنسبة 0.7 في المائة، بعد أن صرح ترامب لصحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الدولار “يكتسب قوة أكثر مما ينبغي”.

وقال ترامب: “أعتقد أن الدولار الأمريكي يزداد قوة أكثر مما ينبغي، وأنا مسؤول عن ذلك جزئياً لأن الناس يثقون بي.” وأضاف: “لكن ذلك مضر – وسيجلب الضرر في نهاية المطاف.”

ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته خلال 13 عاماً بعد وقت قصير من فوز ترامب بالانتخابات. وكان يُنظر إلى ذلك على أنه علامة تدل على اعتقاد المستثمرين بأن أمريكا ستنمو بشكل أسرع من أجزاء أخرى من العالم.

ولكن قد يكون الدولار الآن أقوى مما ينبغي. ويشعر الرئيس بالقلق من أن الشركات الأمريكية، وخاصة الشركات المصنعة، لن تكون قادرة على المنافسة. إذ تصبح السلع الأمريكية أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات الأوروبية أو اليابانية عندما تكون قيمة الدولار مرتفعة جداً.

وقال ترامب: “من الصعب جداً التنافس عندما يكون لديك دولار قوي جداً، بينما تخفض الدول الأخرى قيمة عملتها.”