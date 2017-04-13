شنَّ سفير النظام السوري السابق في الأردن، بهجت سليمان، هجوما عنيفة على مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناعتا إياها بالميتة، وذلك على إثر تصويتها بالموافقة على القرار البريطاني الفرنسي الأمريكي، في مجلس الامن الخاص بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة خان شيخون، منتقدا عدم إعلانها رفض المشروع الذي انتهى بالفيتو الروسي.

وقال “سليمان” في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” رَحِمَ الله ( أُمّ الدنيا ) فقد باتت في ذمة الله بعد الزعيم الخالد : جمال عبد الناصر”.

وكانت روسيا قد استخدمت حق النتقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لعرقلة مشروع القرار الفرنسي الأمريكي البريطاني الذي يحمل النظام المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون.

وحصلت هذه الوثيقة، خلال التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، على دعم 10 دول، ومن بينها مصر، فيما عارضتها روسيا(العضو الدائم) وبوليفيا.

وامتنعت 3 دول أعضاء في مجلس الأمن، وهي الصين(العضو الدائم) وإثيوبيا وكازاخستان، عن التصويت.

وتعتبر الموافقة المصرية على القرار تحولا جذريا في سلوكها حول القرارات المتعلقة بالنظام السوري، حيث سبق وأن امتنعت عن التصويت على قرار قدمته المجموعة العربية في مجلس الامن يدين الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، في حين امتنعت ايضا عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان الذي انعقد مؤخرا في جنيف، عن ادانة حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وتأتي هذه الموافقة في ظل التقارب الأخير بين مصر والمملكة العربية السعودية بعد انقطاع وتنافر استمر لعدة أشهر، كان سببها اختلاف المواقف بشأن الأزمة السورية.