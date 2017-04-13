ردت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان على بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول طلبه من الرئيس السوري بشار الاسد التنحي.

ونقل موقع “الفرقة الرابعة” التابع للجيش السوري عن شعبان مخاطبة الصدر بالقول ان” الرئيس الاسد باق في منصبه ، وإنت يامن بعت نفسك الى السعودية وقطر بثمن بخس اعرف حجمك الحقيقي عندما تتكلم مع الكبار” .

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جدد دعوته الى الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي والا سيكون مصيره كالقذافي أو غيره.

وقال الصدر في رد له بهذا الشأن امس الاول ” انما طالبته بالتنحي حفاظا على سمعة الممانعة لكي لا يكون مصيره كالقذافي وغيره “.