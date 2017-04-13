تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد أشهر الوجوه في الثورة السورية “محمد عبد الوهاب” صاحب مقولة “أنا إنسان مالي حيوان” في رسالة جديدة لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

عبد الوهاب الذي ظهر في إدلب عام 2011 للحديث عن قمع الأسد ظهر في المقطع الجديد بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأسد بـ”الحيوان” وقال: “اعتز بنفسك يا حيوان.. وعرفت هلأ من الحيوان يا حيوان”.

وورد مقطع عبد الوهاب ضمن برنامج ساخر تقدمه الصحفية السورية نور حداد على قناة “أورينت” التي تتابع شؤون الثورة السورية.

عبد الوهاب “المدني” الذي خرج بعبارته الشهيرة بداية الثورة السورية تحول عقب الخيار العسكري الذي لجأ له النظام لقمع الثورة إلى مقاتل في صفوف المعارضة وحمل السلاح لمقاومة قوات الأسد بعد اجتياحها لريف إدلب.