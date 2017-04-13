طالبت الحكومة الأردنية المسؤولين الايرانيين بـ” تعلّم ضبط ألسنتهم وإغلاق أفواههم وعدم التعدي”، معتبرة أن ذلك سيجعلهم أكثر قبولا في المحيط الدولي، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.

وقال وزير الاعلام – الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان ايران ستكون اكثر قبولا واكثر ترحابا اذا ما تعلم المسؤولون الايرانيون ضبط السنتهم واغلاق افواههم وعدم التعدي، في ردّ على تصريحات اطلقها مؤخرا مسؤولون في وزارة الخارجية الايرانية.

واضاف المومني في تصريحات تلفزيونية “نحن دولة نتعامل بإيجابية مع مختلف دول العالم لكن ان يتم الحديث بهذه الطريقة وبهذا التطاول المعيب، فلا نقبله على الاطلاق وسنتصرف ونرد على هذا الكلام بما يستحق”.

واستدعت وزارة الخارجية الأحد، سفير طهران لدى عمان وأبلغته احتجاجا “شديد اللهجة” على انتقادات إيرانية أعقبت تصريحات أدلى بها الملك عبد الله الثاني في واشنطن.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) نقلت الأحد عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي انتقاده لتصريحات الملك عبد الله لصحيفة اميركية.