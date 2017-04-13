وجهت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عراب، نصيحة لجماعة ليعملوا بها ردا على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح حالة الطواريء في البلاد على إثر التفجيرات التي تعرضت لها قبل أيام.

 

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”:” الخطوة الضرورية التي يجب على الإخوان المسلمين الآن القيام بها ورداً على حالة

الطواريء التي اعلنها المرتد الخاسر والعداء السافر للإخوان المسلمين الذي يطنطن به مخبره ..ليس الآن فقط، بل يجب عليهم القيام بها, السنة الماضية إن استطاعوا.. !!هي أن يوسعوا قاعدتهم الشعبية عن طريق جمع توقيعات انضمام للإخوان المسلمين من كل ركن في ”.

 

وكان السيسي، قد أعلن حالة  في مصر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن حالة  عقب اتخاذ  الإجراءات اللازمة.

 

وأضاف السيسي في كلمة وجهها إلى  عقب التفجيرات قائلاً: “ما يحدث هو محاولة لتحطيمكم وتمزيقكم يا مصريين”.

 

وأشار إلى أن هناك دول تدعم الإرهابيين، وهم السبب في دخول لمصر.

 

وأكد هناك مجموعة إجراءات تم اتخاذها منها إعلان جالة الطوارئ، وذلك لحماية البلد والمحافظة عليها، وأيضًا تم تكليف لضبط الجناة ومن خلفهم”.

 

كما أعلن السيسي أنه اتخذ قرارًا بإنشاء “ في مصر”، وسيصدر بقانون تتيح له صلاحيات مجابهة الإرهاب.

 