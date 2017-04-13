وجهت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عراب، نصيحة لجماعة الإخوان المسلمين ليعملوا بها ردا على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطواريء في البلاد على إثر التفجيرات التي تعرضت لها الكنائس قبل أيام.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” الخطوة الضرورية التي يجب على الإخوان المسلمين الآن القيام بها ورداً على حالة

الطواريء التي اعلنها المرتد الخاسر والعداء السافر للإخوان المسلمين الذي يطنطن به مخبره أحمد موسى..ليس الآن فقط، بل يجب عليهم القيام بها, السنة الماضية إن استطاعوا.. !!هي أن يوسعوا قاعدتهم الشعبية عن طريق جمع توقيعات انضمام للإخوان المسلمين من كل ركن في مصر”.

وكان السيسي، قد أعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن حالة الطوارئ عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف السيسي في كلمة وجهها إلى الشعب المصري عقب التفجيرات قائلاً: “ما يحدث هو محاولة لتحطيمكم وتمزيقكم يا مصريين”.

وأشار إلى أن هناك دول تدعم الإرهابيين، وهم السبب في دخول الإرهاب لمصر.

وأكد هناك مجموعة إجراءات تم اتخاذها منها إعلان جالة الطوارئ، وذلك لحماية البلد والمحافظة عليها، وأيضًا تم تكليف الأجهزة الأمنية لضبط الجناة ومن خلفهم”.

كما أعلن السيسي أنه اتخذ قرارًا بإنشاء “المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في مصر”، وسيصدر بقانون تتيح له صلاحيات مجابهة الإرهاب.