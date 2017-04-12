شهدت منصة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, وصلة ردح بين ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي, والدكتور عبد الخالق عبد الله الاكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, وصلت إلى حد الشتائم العلنية بين الشخصين المقربين من شيوخ الإمارات.

وافتعل خلفان الحرب عندما بدأ تغريداته التي أطلعت عليها “وطن”, بتغريدة قال فيها ” انا واثق أن الدكتور عبد الخالق عبدالله لا يهش ولا ينش و لا يشكل خطورة إلا على نفسه…بس رميس خذ كلام منه شئ شرق وشئ غرب “.

انا واثق أن الدكتور عبد الخالق عبدالله لا يهش ولا ينش و لا يشكل خطورة إلا على نفسه…بس رميس خذ كلام منه شئ شرق وشئ غرب — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 12, 2017

وأضاف “الاخ الدكتور عبد الخالق بروحه مش عارف شو يريد…اي ليبرالي مسكين..!! الله يهديكم “.. متابعاً ” كثيرون يهاجمون الدكتور عبد الخالق عبدالله على اساس أنه ليبرالي ..الخ أنا اعرف الرجل منذ الصغر.. ما عليكم منه هذربان .خلوه على مسؤوليتي !! “.

وتابع هجومه قائلاً ” الله يزيده من خيره ..دخلت عليه ملايين ما شاء الله عليه.. ولن نقول له من أين لك هذا..ولا حسد “!, وهنا ثار غضب عبد الخالق عبد الله فرد سريعاً على تغريدات خلفان المستفزة بهدوء تام قائلاً ” لك معزة بو فارس من ايام الشباب وانت ادرى بالحال والاحوال. اما الهذربان فتلاميذك ونتعلم في مدرستك وانت العالم العليم “.

لك معزة بو فارس من ايام الشباب وانت ادرى بالحال والاحوال. اما الهذربان فتلاميذك ونتعلم في مدرستك وانت العالم العليم pic.twitter.com/qiZnZH6uT4 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 12, 2017

وواصل خلفان هجومه على عبد الخالق عبد الله قائلاً ” بس لا يسوي لنا انه غير بورجوازي ..وانه يعاني كما يعاني الفقراء من اهلي !!! الحمدالله أنه الملايين دخلت عليه من حيث لا يحتسب “.

وقال خلفان إن “الدكتور عبد الخالق عبدالله بالنسبة لنا نحن أهل جميرا اللي من جيله نعتبره بورجوازيا …دغدغ في الملايين ومترف للآخر.. نحن الطبقة الكادحة “. !!

وهنا لم يصمت عبد الخالق عبد الله كثيرا كما رصدت “وطن” على تويتر على “نق” خلفان صاحب اللسان السليط.. إذ رد سريعا على خلفان قائلا ” واذا انا برجوازي صغير تراك يا بو فارس برجوازي عوووود والشيوخ ما قصروا بحقك وأهل جميرا في عز وحظهم قايم اليوم وقبل “.

واذا انا برجوازي صغير تراك يا بو فارس برجوازي عوووود والشيوخ ما قصروا بحقك وأهل جميرا في عز وحظهم قايم اليوم وقبل. pic.twitter.com/T2KfWP5geb — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 12, 2017

وعاد للرد على تغريداته السابقة بعدما تمادى خلفان في هجومه فقال له “وصدقت انا لا أهش ولا انش لكن انت تهش وتنش وتخوف وما ينخاف عليك وحيطتك عالية ونحن اللي نداري كل تغريدة “.

وصدقت انا لا أهش ولا انش لكن انت تهش وتنش وتخوف وما ينخاف عليك وحيطتك عالية ونحن اللي نداري كل تغريدة @Dhahi_Khalfan pic.twitter.com/iv1tgKRuQ5 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 12, 2017

وزاد على ما سبق موجها كلامه لخلفان الذي هاجمه قائلا ” الليبرالي مسكين لانه يدافع عن الحريات من يوم ما استوى. وكتبت عن الليبرالية في كتابي حكاية السياسة ويدرس كمقرر جامعي “.. مضيفا ” وسلمت ودمت بو فارس انت فخر للوطن ورأيتك بيضاء وكلامك درر احيانا لكن أرجوك ثم أرجوك لا تشرق ولا تغرب وأيد في توتير”.

والليبرالي مسكين لانه يدافع عن الحريات من يوم ما استوى. وكتبت عن الليبرالية في كتابي حكاية السياسة ويدرس كمقرر جامعي pic.twitter.com/5zB4LkLpTU — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 12, 2017

وسلمت ودمت بو فارس انت فخر للوطن ورأيتك بيضاء وكلامك درر احيانا لكن أرجوك ثم أرجوك لا تشرق ولا تغرب وأيد في توتير. pic.twitter.com/6UqQ7YkDkT — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 12, 2017

عبد الخالق يحاول تهدئة الأجواء وخلفان يعود بلسانه السليط مجددا..!

ورغم محاولات الاكاديمي عبد الله تهدئة الأجواء وعدم نشر الغسيل الوسخ على تويتر.. الا أن خلفان كان سليط اللسان هذه المرة وواصل هجومه غير المبرر وكما عهدناه في كل تغريداته..

وقال خلفان ” الدكتور عبدالخالق يقول ياضاحي انت معلمنا في الهذربان…دكتور هذرباني غير هذربانك. “..!

الدكتور عبدالخالق يقول ياضاحي انت معلمنا في الهذربان…دكتور هذرباني غير هذربانك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 12, 2017

وأضاف قائلاً في تغريداته التي تابعتها “وطن”.. ” الله يهدي الدكتور عبد الخالق يقول انه برجوازي صغير هو. وانا برجوازي عود..يا ريال انا مديون لبيوت اولادي ..انت ما شاء الله عليك كله في التجوري “.

الله يهدي الدكتور عبد الخالق يقول انه برجوازي صغير هو.وانا برجوازي عود..يا ريال انا مديون لبيوت اولادي ..انت ما شاء الله عليك كله في التجوري — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 12, 2017

وواصل هجومه قائلاً ” الفرق يا دكتور انك انت تنعطى ولا تشكر وانا اقول بارك الله في شيوخنا…نحن بس بغينا انك تقول الحمد لله..بس ما تشبع الله يهديك “.

وأضاف “التزاما بطلب الدكتور عبد الخالق الا اشرق ولا اغرب ..حاضر سألتزم. انا متأكد ان الدكتور عبد الخالق همه الوطن وأنه معنا لا علينا..” !

وتابع ” شاكر للدكتور عبد الخالق اللي قال لي لا اشرق ولا اغرب في تويتر.. شفت يا دكتور لما ينتقد الواحد في تويتر ما يقبل..انت اخ عزيز جدا عندي على فكرة “.

وهنا عاد عبد الخالق عبد الله للرد على تغريدات خلفان قائلاً ” بوفارس الشيوخ تاح رأسي ورأسك ما قصروا مع ٩ مليون مواطن ووافد وكانوا في غاية الكرم حتى في الرحلة الاخيرة انت خابرها “.

بوفارس الشيوخ تاح رأسي ورأسك ما قصروا مع ٩ مليون مواطن ووافد وكانوا في غاية الكرم حتى في الرحلة الاخيرة انت خابرها pic.twitter.com/VudZtD6TQw — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 12, 2017

وأضاف على رده على خلفان قائلاً ” وحسب علمي بالشيوخ لا يحتاجون شكر ولا يعتبرون عطاؤهم منه. أقرأ كتابي في حب الوطن فيه من الثناء قدر الثناء في قصائدك “.

وحسب علمي بالشيوخ لا يحتاجون شكر ولا يعتبرون عطاؤهم منه. أقرأ كتابي في حب الوطن فيه من الثناء قدر الثناء في قصائدك pic.twitter.com/GszOwQcBek — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 12, 2017

وختم حديثه قائلاً ” بو فراس انت عزيز وغالي وحزنت لسالفة الديون ويشهد علي البشر كل اللي في التجوري حلال عليك وفداك وبمرك المجلس للسلام “.