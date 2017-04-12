نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطعاً مصوراً لتاجر الخردة البريطاني للسبائك الذهبية، التي عثر عليها في دبابة عراقية اشتراها قبل مدة.

وداخل خزان الوقود بالدبابة، التي شاركت في غزو الكويت عام 1990، عثر تاجر خردة بريطاني على 5 سبائك ذهب، وزن الواحدة منها 5 كيلوغرامات.

لم يصدق التاجر البريطاني المختص بشراء المركبات العسكرية القديمة، والمسموح بشرائها في لندن أنه سيعثر على سبائك ذهب، تزيد قيمتها على مليونين و400 ألف دولار، اشتراها بأقل من 38 ألف دولار عبر مزاد علني على الإنترنت.

ويشير التقرير إلى أنه يبدو أن سائق الدبابة ومن كانوا معه نهبوا تلك السبائك من الكويت، حين غزتها القوات العراقية، وتم إخفاؤها في مخزن احتياط للدبابة، بعد أن أحدثوا فيه فتحة لإدخالها.