في تصعيد جديد يكشف بأن “الأسد” أصبح كرتا محروقا بالنسبة للرئيس الامريكي ، شن الأخير هجوما شديدا على رئيس النظام السوري، واصفا إياه بالحيوان.

 

وأضاف ترامب، خلال حوار أجرته معه قناة ” فوكس بيزنس” أن الرئيس الروسي فلاديمير دعم شخصاً شريراً في إشارة إلى الأسد، مضيفاً أن دعم للرئيس السوري مضر للبشرية والعالم.

 

وتابع : “عندما تلقي غازات وقنابل وبراميل متفجرة وعندهم براميل ضخمة محشوة بالديناميت يلقونها وسط مجموعات من البشر ثم نشاهد أطفالاً بلا أطراف وبلا وجوه، إنه حيوان”.

 

وقال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن لدى لديها معلومات بأن النظام السوري هو من هاجم ويتحمل المسؤولية الكاملة.

 

وأضاف أن لدى أدلة تثبت عدم مصداقية الرواية الروسية بشأن هجوم خان شيخون والت يتحدث أن النظام السوري استهدف مخزن تابعة للمعارضة يحتوي على أسلحة كيميائية، مبيناً أن تحاول إخفاء أدلة حول تورط النظام بالهجمات.