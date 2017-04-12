في تصعيد جديد يكشف بأن “الأسد” أصبح كرتا محروقا بالنسبة للرئيس الامريكي دونالد ترامب، شن الأخير هجوما شديدا على رئيس النظام السوري، بشار الأسد واصفا إياه بالحيوان.

وأضاف ترامب، خلال حوار أجرته معه قناة ” فوكس بيزنس” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم شخصاً شريراً في إشارة إلى الأسد، مضيفاً أن دعم بوتين للرئيس السوري مضر للبشرية والعالم.

وتابع : “عندما تلقي غازات وقنابل وبراميل متفجرة وعندهم براميل ضخمة محشوة بالديناميت يلقونها وسط مجموعات من البشر ثم نشاهد أطفالاً بلا أطراف وبلا وجوه، إنه حيوان”.

وقال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن لدى الولايات المتحدة لديها معلومات بأن النظام السوري هو من هاجم خان شيخون ويتحمل المسؤولية الكاملة.

وأضاف أن لدى واشنطن أدلة تثبت عدم مصداقية الرواية الروسية بشأن هجوم خان شيخون والت يتحدث أن النظام السوري استهدف مخزن تابعة للمعارضة يحتوي على أسلحة كيميائية، مبيناً أن موسكو تحاول إخفاء أدلة حول تورط النظام بالهجمات.