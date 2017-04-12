عُرفت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب بجمالها وأناقتها الإستثنائية، إلّا أنّها حاولت عدم إظهار حياتها الشخصية أمام الأضواء.



ولميلانيا شقيقة كبرى تُدعى اينس كنوس (49 عاماً) وتعمل فنانة احترافية وتعيش في نيويورك، على بعد أمتار عن مسكنها.



وتتمع الشقيقتان بشعرٍ داكن، إلّا أنّ عيني ميلاينا الزرقاوين أفتح من عيني أينس.

وكشفت تقارير صحافية أنّ الشقيقتين مقرّبتين، لكنّ أينس تفضّل عدم الظهور أمام الأضواء، وآخر إطلالة لها أمام الكاميرا كانت في حفل عشاء لمعرض أزياء في نيويورك عام 2005.