التقطت عدسات المصورين لقطات للفنانة “جانيت جاكسون” للمرة الأولى، الأربعاء، بعد انفصالها عن المليونير القطري وسام المانع، أثناء جولة تسوق في محلات نباتات الزينة والأثاث في لندن.



وتظهر “جاكسون” خلال تجولها في لندن وقد خلعت الحجاب الإسلامي، وارتدت بدلًا منه قبعة رياضية فيما ظهر شعرها الملون من فوق القبعة.

وفي صورة أخرى، ظهرت الفنانة الأمريكية وهي بكامل شعرها دون أن تغطيه بأي شيء، في حين ارتدت قميصًا مفتوحًا بخلاف الزي الإسلامي الكامل الذي كانت ترتديه خلال زواجها.



وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الفنانة الأمريكية تحاول فيما يبدو أن تخرج من أزمتها العاطفية والعائلية بعد انفصالها عن المانع بالتنزه والتبضع في محلات البيع بالتجزئة.



وشوهدت جانيت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ترتدي زيًا إسلاميًا وحجابًا للمرة الأولى بعد ارتباطها بالمانع، ويعتقد أنها اعتنقت الإسلام في عام 2012.