أكد الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور انور مالك على أن الإرهاب ظاهرة ظالمة لكل من يعاني منها، مؤكدا بأن علاجها الوحيد هو إقامة العدل، وليس بظلم أناس آخرين، مشددا على أنه لا يواجه القلم بالقدم إلا من كان عقله بحجم حذائه، على حد وصفه.

وقال “مالك” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الإرهاب ظاهرة ظالمة عالجوها بالعدل وليس بظلم يزيد في تعددها وتمددها بين مظلومين شعورهم بالقهر يحول بعضهم إلى لقمة سائغة لغلاة يتصيدون الفرص!”.

الإرهاب ظاهرة ظالمة عالجوها بالعدل وليس بظلم يزيد في تعددها وتمددها بين مظلومين شعورهم بالقهر يحول بعضهم إلى لقمة سائغة لغلاة يتصيدون الفرص! — أنور مالك (@anwarmalek) April 12, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أنه: “لا يواجه القلم بالقدم إلا من عقله بحجم حذائه! #أنور_مالك”.