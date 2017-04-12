أصدر تنظيم «ولاية سيناء»، فرع «تنظيم الدولة» في مصر، إصدارا مرئيا حمل عنوان «صاعقات القلوب»، أظهر خلاله عناصر التنظيم سلاحا إيرانيا جديدا في المواجهة مع الجيش المصري، وذلك بعد الضربات القوية الموجهة من أجهزة الأمن لعناصره فى سيناء.

وظهر في الإصدار المرئى، عناصر التنظيم وهم يتفاخرون بحمل سلاح القنص الإيرانى الصنع «صياد 50–AM».

البندقية الإيرانية هي بندقية تحاكى بندقية القنص النمساوية «شتاير اتش اس 50»، وهي من أقوى أسلحة القنص في العالم.

وتستطيع بندقية «صياد AM-50» الوصول إلى أهداف على بُعد 1500 متر، بمعدل إطلاق نار من 3 إلى 5 طلقات في الدقيقة الواحدة، ويصل وزن البندقية الواحدة إلى 12 كيلو جرام، فيما يبلغ طولها متر ونصف. وفق ما ذكر موقع “المصريون”.

وتتمتع البندقية بخاصية الرؤية الليلية، كما يمكن تركيب أجهزة بصرية مختلفة بها، فضلا عن قدرته على مشاهدة النطاقات الحرارية.

ونشرت وكالة «أعماق» المحسوبة على التنظيم، أمس ، أن مقاتلي التنظيم تمكنوا من قنص 3 جنود مصريين جنوب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، فيما لم يصدر عن الجانب المصري أي توضيح بشأن الهجوم.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة «تنظيم الدولة»، وغيّر اسمه لاحقاً إلى «ولاية سيناء»، وتنظيم «أجناد مصر».