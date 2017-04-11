أثار استقبال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، للواء الليبي المتمرد “خليفة حفتر” استياء الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد وصفه إياه بـ”القوي” في شرقي ليبيا، وإشادته بدوره “محاربة الإرهاب”، متناسيا الجرائم اللامتناهية التي ارتكبها مقربون منه ويعملون تحت إمرته المباشرة، وكان أخرها نبش قبور عدد من المقاتلين المناوئين والتمثيل بجثثهم والإعدامات الميدانية التي تمت بحق آخرين بدم بارد.

وفي ردهم على ولي عهد ابو ظبي واستنكارا للدور المشبوه الذي يلعبه في ليبيا، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #بن_زايد_يحتضن_الارهابي_حفتر”، صبوا فيه جام غضبهم من دور الإمارات وسياستها المناهضة لثورات الربيع العربي، مؤكدين على أن ما يحيكه محمد بن زايد في الخفاء ضد حرية الشعوب العربية ودعم الديكتاتوريين أعظم مما هو ظاهر للعلن.

#بن_زايد_يحتضن_الارهابي_حفتر وما خفي كان اعظم … — يوسف الميموني (@mimoniyh) April 11, 2017

#بن_زايد_يحتضن_الارهابي_حفتر

الي ملفي محمد دحلان وش ترجي منه

جاب حفتر والسيسي وعلي صالح بالعربي مجمع المزبله — النااااااايف (@abozaid1898) April 11, 2017

#بن_زايد_يحتضن_الارهابي_حفتر

والله والبعر للحاضن والمحضون

بعر و مكحافته.. — ♡Håïĺ♡Hïĺåĺ♡ (@ObeedShoaa) April 11, 2017

#بن_زايد_يحتضن_الارهابي_حفتر وش الغريب مجرم أستقبل مجرم آخر .الشعوب الحره لن تغفر للخليجيون وأد ثوراتهم حتى وإن طال الزمن!! — غريب الدار (@strange38406119) April 11, 2017

كلب صهيوني بثوب عربي …. وياكثرهم #بن_زايد_يحتضن_الارهابي_حفتر — ولد شيوخ (@vip212194) April 11, 2017

#بن_زايد_يحتضن_الارهابي_حفتر الجميع يعلم ان حفتر عميل والإمارات تدعم كل شي مضاد للحكم الاسلامي — Majd (@majdalmajeed) April 11, 2017

ذبحتونا في كرهكم للاسلاميين ودعمكم للقتله يا ابناء الامارات هل يرضيكم هذا اليس لديكم صوت في بلدكم #بن_زايد_يحتضن_الارهابي_حفتر — Khalid Gh (@KhalidGhamdi2) April 11, 2017

طاغوت عميل يستقبل يستقبل ارهابي عميل #بن_زايد_يحتضن_الارهابي_حفتر — ابو عبدالعزيز (@malqa9) April 11, 2017

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس فيها سلطتان، هما حكومة وفاق وطني في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق لا يعترف بها لكنها مدعومة من الإمارات ومصر وروسيا.!

ويؤيد حفتر الحكومة غير المعترف بها دولياً في الشرق، وتخوض قواته معارك مع قوات موالية للحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي.

يشار إلى أن الإمارات من اكثر الداعمين لحفتر وقواته بالإضافة لمصر، حيث قامت مؤخرا بتزويده بعربات مدرعة، في حين كشف موقع “ميدل إيست مونيتور” بأن طائرات إماراتية وعبر طيارين مرتزقة ساعدت “حفتر” في استعادة منطقة الهلال النفطي الذي سيطرت عليه سرايا الدفاع عن بنغازي مؤخرا.