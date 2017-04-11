قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع يوري شفيتكين، أنه من المستبعد أن تدخل روسيا في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال وجهت ضربة أخرى إلى دمشق.

وأضاف يوري شفيتكين ” الدفاعات الجوية السورية كفيلة بصد أي هجوم صاروخي أمريكي, ولكن في حال تعرض المواقع العسكرية الروسية في سوريا لهجوم سيكون الرد فوريا “!

وكان قد صرح ممثل البيت الأبيض، يوم أمس الإثنين، أنه لا يستبعد توجيه ضربات أمريكية جديدة لسوريا في حال حدوث “هجمات كيميائية” أخرى.

وقال شفيتكين لـ”سبوتنيك” الروسية “أعتقد أن احتمالات دخول روسيا في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة ضئيلة، ولكن روسيا اتخذت الإجراءات اللازمة بعد تلك الضربة، وأعتقد أنه يكفي أن نزود سوريا بالمعدات اللازمة لتقوم بنفسها بصد مثل هذه الهجمات وذلك ضمن القانون الدولي”.

وأشار شفيتكين إلى أن القوات الروسية متواجدة في سوريا “في حال تعرض قواتنا المتواجدة في سوريا لأي تهديد فعلى ترامب وإدارته أن يعوا نتائج هذه التهديدات المحتملة. لن يكون هناك أية كلمات بالتأكيد. ستكون الأفعال فقط. “