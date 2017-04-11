أظهر فيديو بثه موقع “مصر اليوم” وتداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منزلاً على الهيكل تسكنه عائلة مصرية في أحد أرياف مصر ويفتقر المنزل الذي بدا في حالة مزرية لأدنى متطلبات الحياة وقد تناثرت حاجياته على الارض دون خزائن أو رفوف.

وبدت صاحبة المنزل الريفية وهي تشرح للصحفية وضع منزلها الذي تسكنه مع زوجها وأطفالها الخمسة طالبة ممن يستطيع مساعدتها، وأضافت أنها تضطر للذهاب إلى عزبة الدوار لجلب المياه التي تستخدمها في المنزل.

وأظهرت كاميرا الموقع بعض أرغفة الطعام سيئة الصنع وقشور برتقال قالت إن أولادها يأكلونها ثم بدأت بالبكاء قبل أن تكمل حديثها وبدأت الصحفية بدورها بالبكاء وهي تردد “والله لتسألن يومئذ عن النعيم”

وكان تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في مصر قد كشف أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأكد التقرير أن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الفقراء فى مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى مصر فى محافظتى سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%، وأن أقل نسبة للفقراء فى مصر فى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6%، وأن 18% من سكان القاهرة من الفقراء.